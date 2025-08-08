AVERSA. Tentano furto in tabaccheria, ladri costretti alla fuga

E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Notte movimentata ad Aversa, dove un tentativo di furto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della vigilanza privata. Nel mirino dei malviventi è finita la tabaccheria “Il Vizietto”, situata in via Salvo D’Acquisto.

Il colpo è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando alcuni ladri, a bordo di una Fiat Bravo, hanno cercato di forzare l’ingresso dell’attività commerciale. Dopo aver tagliato la saracinesca e sfondato la porta d’ingresso, i malviventi stavano per entrare nel locale, ma l’attivazione del sistema di allarme ha fatto fallire il piano.

Sul posto è intervenuta rapidamente una pattuglia della vigilanza privata, costringendo i ladri alla fuga a mani vuote

Sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità dei responsabili.