AVERSA. Via Salvo D’Acquisto e dintorni: Ragazzi ubriachi durante la movida. “Macchinine” pericolo pubblico. Blitz della polizia. Centinaia di sequestri e contravvenzioni

Svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni connessi alla cosiddetta “Movida”, in particolare nella zona di Via Salvo D’Acquisto, spesso al centro di episodi critici nelle serate del fine settimana.

L’attività, programmata e coordinata presso il locale Commissariato di Polizia, che ha analizzato le principali criticità legate al servizio serale, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati legati all’incolumità personale e alla sicurezza stradale. Gli operatori si sono quindi posizionati, a partire dalle ore 20:30, nei pressi del parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport, lungo Via Salvo D’Acquisto.

A causa dell’elevato afflusso di adolescenti e veicoli nell’area interessata, si è reso necessario protrarre il servizio fino all’1:00 di notte.

I risultati dell’attività di controllo: