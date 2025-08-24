AVERSA. Violenza e sangue in viale Kennedy, 28enne accoltellata. Schianto in moto nella corsa in ospedale: dramma per 2

L’episodio ha gettato sgomento in città, trasformando una tranquilla sera d’agosto in un incubo di violenza e paura

AVERSA – Serata di paura e sangue, ieri sera, sabato 23 agosto, in viale Kennedy ad Aversa. Intorno alle 20:30 una giovane donna di 28 anni è stata accoltellata alla schiena al termine di una lite con un uomo, probabilmente per motivi personali.

La vittima, ferita gravemente, è stata soccorsa da un motociclista, non è ancora chiaro se fosse coinvolto nella lite o un passante, che ha tentato di accompagnarla d’urgenza al pronto soccorso. Ma la corsa verso l’ospedale si è trasformata in un ulteriore dramma: il centauro ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra insieme alla ragazza.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato entrambi al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa, dove sono giunti in codice rosso.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’autore dell’accoltellamento. Contestualmente, carabinieri e polizia municipale stanno accertando anche le cause dell’incidente in moto. Gli investigatori hanno già iniziato a raccogliere testimonianze e a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.