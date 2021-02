SAN FELICE A CANCELLO – Stamattina a San Felice a Cancello in una stradina del centro una bambina di 7 anni è stata aggredita fuori casa da due cani randagi. Strattonata per alcuni metri, è stata morsa sul corpo e al viso. I vicini di casa hanno sentito le urla della piccola e l’hanno ritrovata in una pozza di sangue. La bimba è stata poi condotta al pronto soccorso di un ospedale partenopeo dove si trova in prognosi riservara. Dovrà essere operata nei prossimi giorni.