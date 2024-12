Banda di ladri assalta un supermercato

L’accaduto è stato scoperto dal titolare del negozio, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine

SPARANISE – Ladri in azione a Sparanise. A finire nel mirino dei malviventi il supermercato Cucinella situato in via Salvo D’Acquisto. Secondo le prime informazioni, un gruppo di malviventi, 5 persone giunte sul posto a bordo di una potente auto, hanno scassinato la saracinesca per introdursi nei locali e sottrarre generi alimentari. L’accaduto è stato scoperto dal titolare del negozio, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Un importante aiuto alle indagini dei carabinieri potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona