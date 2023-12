Banditi in azione a casa dei genitori del sindaco, ladri in fuga col bottino

Svaligiato l’appartamento della coppia.

PRESENZANO. Banditi in azione, ieri sera, nella piccola Presenzano. Stavolta nel mirino dei malviventi sono finiti i genitori del sindaco Andrea Maccarelli. Approfittando del fatto che la coppia non fosse in casa in quel momento, i ladri hanno sventrato la grata e sono entrati nell’abitazione mettendo ogni cosa a soqquadro e poi scappando via con il bottino. Rientrati in casa, i proprietari hanno chiamato immediatamente i carabinieri.