Bar abusivo, ordinata la chiusura

L’ordinanza a seguito di alcuni controlli svolti dalla polizia municipale lo scorso 28 febbraio

CASTEL VOLTURNO – Il dirigente del Comune di Castel Volturno, a seguito di alcuni controlli da parte della polizia municipale dello scorso 28 febbraio, ha firmato l’ordinanza di chiusura per un bar, in località Villaggio Coppola, in quanto ritenuto abusivo.

I controlli della municipale hanno accertato che l’inizio dell’attività è avvenuto in assenza della Scia.

In realtà, da verifica a carico dell’ufficio competente, è risultato che la Scia venne inviata ma archiviata perché “i locali erano privi di regolare certificazione di agibilità”. Per questi motivi ad oggi si configura “lo svolgimento di un’attività abusiva” e quindi è necessaria “la chiusura immediata dell’attività”.