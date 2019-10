CASERTA – Un barbagianni è rimasto incastrato sotto una rete di volta dello scalone, nella Reggia di Caserta. È successo questa mattina, martedì. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta operando le cosiddette manovre Saf (speleo-alpine-fluviali) per il recupero del rapace incastrato ed in pericolo di morte. Una operazione difficoltosa, trattandosi di una risalita in progressione perpendicolare.

Pur con un notevole dispendio di energie, il barbagianni è stato messo in salvo.