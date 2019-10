Batterie per auto vendute a prezzi stracciati: c’era la truffa sull’Iva. Indagini e perquisizioni anche a MADDALONI

MADDALONI (red.cro.) – Aveva base a Napoli la banda di evasori che, grazie a un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti, riuscivano a evadere l’Iva e a piazzare sul mercato batterie per auto a prezzi estremamente concorrenziali penalizzando fortemente la concorrenza (QUI IL VIDEO). In provincia di Caserta, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno puntato dritto verso Maddaloni, perché è proprio nella città calatina che si troverebbero complici e attività commerciali inserite nel business. In queste ore diverse perquisizioni, infatti, hanno avuto luogo in abitazioni e negozi dei sospettati.

A scoprire il modus operandi fraudolento della banda e’ stata la Guardia di Finanza di Napoli che coordinata dalla terza sezione Criminalita’ Economica della Procura partenopea ha arrestato sei uomini e una donna, sequestrato beni mobili e immobili per oltre 1,5 milioni di euro ed eseguito 24 perquisizioni nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Torino e Sassari. La ditta con base a Napoli, e’ emerso dalle indagini iniziate nel 2016, acquistava la merce a Barcellona grazie a un societa’ “fantasma” con sede a Volla (Napoli) la quale ha sempre omesso di versare l’Iva. E cosi’ la concorrenza finiva in difficolta’ in quanto incapace di offrire ai clienti gli stessi prezzi. Le fatture inesistenti ammonterebbero a oltre 5 milioni di euro.