Beccati in auto con arnesi da scasso: coppia nei guai

Sorpresi dai carabinieri impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori

LUSCIANO/CASTEL VOLTURNO – I carabinieri di Aversa hanno denunciato un 35enne e una 44enne di Castel Volturno, ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. La coppia è stata sorpresa a Lusciano dai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori. Verso le 22 i militari hanno intercettato i due, a bordo di una Fiat Punto, in via Pastore. In seguito ad una perquisizione personale e veicolare, all’interno del veicolo sul quale i due viaggiavano, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato strumenti atti allo scasso ed un coltello a serramanico.