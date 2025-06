Bimbo morso da un pony. L’auto guidata dal papà si schianta con quella di un parente durante la corsa disperata in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN FELICE A CANCELLO – Un grave episodio si è verificato ieri in una zona collinare della frazione Talanico, dove un bambino di sette anni è stato morso in volto da un pony mentre giocava in un terreno di proprietà della famiglia.

Il piccolo, colpito alla guancia, è stato subito soccorso dal padre che, resosi conto della gravità della ferita, ha deciso di trasportarlo d’urgenza presso il punto di primo soccorso di via Roma. Tuttavia, durante la corsa disperata in auto, all’altezza di una curva, l’uomo si è scontrato con la vettura di un parente che stava salendo lungo la collina, diretto anch’egli sul luogo dopo aver appreso dell’incidente.

L’impatto è stato violento: entrambe le auto sono andate distrutte. Il padre ha riportato la frattura di una spalla. Raggiunto il Psaut il piccolo è stato prima trasportato all’ospedale di Caserta per poi essere trasferito al Santobono di Napoli e affidato alle cure dei medici.