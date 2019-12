BLITZ ANTIDROGA A S.MARIA C.V. Gli interrogatori degli uomini dei Bellagiò. Tante bocche cucite, ma qualcuno ha parlato

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Sono sfilati uno ad uno davanti al gip del tribunale sammaritano, le tredici persone, su 22, finite in carcere nella giornata di mercoledì nella maxi retata condotta dai carabinieri, su richiesta della Direzione antimafia, nell’inchiesta sullo spaccio di droga a Santa Maria Capua Vetere, nelle mani del clan Bellagiò, che vedeva come sue figure apicali Ferdinando e Sonia Del Gaudio. Come anticipato ieri, (QUI I DETTAGLI), ci sono stati i primi interrogatori e buona parte degli indagati ha preferito tenere cucita la bocca, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Tutti o quasi, visto che pare che qualcuno degli 13, trovatosi davanti al giudice, abbia deciso di rispondere. Ma è ancora presto per capire cosa sia stato dichiarato. Ricordiamo che i 22 sono accusati di associazione per delinquere dedita all’acquisto, detenzione e cessione di cocaina e hashish. Nel collegio difensivo gli avvocati Angelo Raucci, Luca Viggiano, Carlo De Stavola, Domenico Spina e Raffaele Crisileo