BLITZ ANTIDROGA A S.MARIA C.V. Domani ascoltati dal giudice Ferdinando Del Gaudio e altri 11 dei Bellagiò

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Sono stati fissati per domani mattina in carcere gli interrogatori di garanzia per rogatoria dinanzi al gip Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per gli arrestati del blitz antidroga di ieri mattina. Dovranno essere ascoltati le 12 persone che sono recluse in carcere.

In particolare, i primi ad essere ascoltati sono i componenti della famiglia Del Gaudio detti Bellagiò: Ferdinando Del Gaudio, Rocco Giordano ed altri che si trovano in carcere, mentre per quelli che ai domiciliari gli interrogatori si svolgeranno nei prossimi giorni. Grazie alle intercettazioni, i militari dell’Arma hanno documentato decine di cessioni programmate con ordini telefonici e parole in codice (auto, macchine, scarpe, tuta, telefoni). La consegna degli stupefacenti, dopo aver pattuito il prezzo, avveniva in luoghi concordati sia a Santa Maria Capua Vetere, per esempio all’esterno dell’Anfiteatro Campano o in noti bar della città (QUI I DETTAGLI).

Nel collegio difensivo gli avvocati: Angelo Raucci, Luca Viaggiano, Carlo De Stavola, Giuseppe De Lucia, Giuseppe Guadagno, Enzo Domenico Spina, Raffaele Crisileo.