Blitz antidroga: arrestato 58enne con cocaina e crack

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

ALIFE – I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Piedimonte Matese, insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato oggi un 58enne di Alife con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono state rinvenute 20 dosi di cocaina e 10 dosi di crack, già confezionate e pronte per la vendita.

Sono stati sequestrati anche 4.330 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo le formalità di rito.