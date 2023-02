Blitz antidroga, padre e figlio scagionati dall’accusa di spaccio

Un anno fa furono denunciati perché nella loro abitazione gli agenti rinvennero 30 grammi di sostanza stupefacente. Oggi il gup ha dichiarato il non luogo a procedere.

MARCIANISE/CAPODRISE Per il gup Mercone “il fatto non sussiste” e, per tale ragione non ci sarà alcun processo a carico di L.L., di 60 anni e di suo figlio L.A., 22 anni di Marcianise. Un anno fa i due finirono nelle maglie della giustizia in seguito ad un controllo antidroga: nella loro abitazione furono trovati 30 grammi di hashish e, per questo vennero denunciati per detenzione ai fini dello spaccio.