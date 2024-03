Blitz dei carabinieri forestale, sequestrati pregiati “maialini neri” ad un imprenditore

CASERTA – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Alife (CE), unitamente ai medici veterinari

dell’ASL Caserta – “U.O.V. Matesino di Piedimonte Matese (CE), hanno svolto una

verifica presso un’azienda zootecnica sita in comune di Ailano (CE), riscontrando

un’illecita utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti dall’allevamento

bufalino per mancata Comunicazione al competente ufficio provinciale della Regione

Campania e per carenze anche di natura strutturali e sanitarie. Il legale rappresentante è

stato ammesso alla procedura delle prescrizioni ambientali che consentono, ove assolte nei

termini prescritti, alla estinzione del reato previo pagamento di una sanzione

amministrativa.

Inoltre, è stata accertata anche la presenza di un allevamento di suini non registrato presso

la competente ASL/CE – Unità Operativa Veterinaria di Piedimonte Matese, della

consistenza di nr. 12 capi, di cui due scrofe, un verro e nove maialetti lattanti di circa due

mesi di età, che sembrerebbero appartenere ad una razza molto pregiata nota come il “Suino

Nero dei Nebrodi”. Detti animali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini

della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, tempestivamente trasmesso

alle autorità sanitarie regionali competenti in materia, in considerazione degli obblighi

derivanti dall’emergenza sanitaria vigente per la peste suina, giusta Ordinanza Ministeriale

nr. 5 del 24 agosto 2023, e successive proroghe della stessa.