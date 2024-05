LE FOTO. MARCIANISE. Beccato in piazza con il crack in tasca: divieto di dimora per un 46enne 4 Maggio 2024 - 18:08

Fermato e perquisito a seguito di una segnalazione MARCIANISE – Divieto di dimora per Pietro Mezzacapo, 46enne di Marcianise tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È quanto disposto dal gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sorpreso dai poliziotti del commissariato di Marcianise al comando dei vice questore Valerio Consoli, in Piazza Umberto I a Marcianise e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 21,98 gr. di crack Gli agenti hanno esteso la perquisizione a casa del 46enne e sul tavolo della cucina avvolto in un involucro blu hanno trovato altro crack per un peso di 47,97 grammi. Il 46enne ha ammesso di essere un tossico dipendente e che quella che è stata trovata in cucina era semplice acqua e bicarbonato poiché guardando un video su YouTube voleva fabbricarsi da solo la sostanza e poi rivenderla. Tratto in arresto, il gip ha poi disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marcianise.