Blitz dei carabinieri in un B&B a luci rosse. Il registro dei clienti e le telefonate hard. Prostitute, trans e titolari in caserma

MACERATA CAMPANIA – Un bed and breakfast di via Cristoforo Colombo, noto da tempo tra i residenti per essere frequentato giorno e notte da prostitute e transessuali, è finito al centro di un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Macerata nella mattinata di ieri. Il blitz ha portato all’identificazione di tutti gli ospiti presenti e all’accompagnamento in caserma dei titolari della struttura.

All’interno, i carabinieri hanno trovato tre persone – tra cui giovani e trans – dedite alla prostituzione. La struttura, attiva 24 ore su 24 e aperta tutto l’anno, era da tempo sotto osservazione da parte degli investigatori, anche a causa delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Il via vai continuo e vari episodi sospetti avevano infatti destato crescente preoccupazione nel quartiere.

Durante la perquisizione, i militari avrebbero acquisito documentazione cartacea e informatica ritenuta potenzialmente rilevante per le indagini: faldoni contabili, registri delle presenze e altro materiale utile a ricostruire la gestione dell’attività.

Oltre ai titolari anche alcune delle persone presenti all’interno della struttura al momento del blitz sono state condotte in caserma per ulteriori accertamenti.