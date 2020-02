Blitz dei carabinieri Noe. Scattano il sequestro e la denuncia

CAPODRISE – ‘‘Ringrazio i Carabinieri del Noe per la loro incessante attività di indagine che sta contribuendo in maniera massiccia a mettere fine a numerosi comportamenti illeciti, nocivi per l’Ambiente e la salute dei cittadini”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato l’operazione odierna dei Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri di CASERTA che nell’ambito di un’operazione sulla gestione illecita dei rifiuti, hanno proceduto al sequestro di un’area di circa 4.000 metri quadri nel comune di Capodrise. Nello specifico, i militari hanno verificato che sull’intera superficie erano stati smaltiti ingenti quantitativi di rifiuti, stimati in circa 4.500 metri cubi, costituiti prevalentemente da pezzatura di asfalto, detriti da demolizione edile, guaine bituminose, plastica, ferro, legno, vetro, corrugati, pneumatici fuori uso, coperture in materiale contenente amianto, il tutto depositato sul nudo terreno senza alcuna protezione per le matrici ambientali. Il responsabile dell’area è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per aver realizzato una discarica abusiva. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 350.000 euro.