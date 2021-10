Blitz dei carabinieri: sequestrato un piazzale abusivo

PRATELLA – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Letino, unitamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pratella, si sono portati alla località “Roccavecchia”, Contrada “Fontana Marinara”, dove hanno proceduto a carico del proprietario del fondo al sequestro preventivo d’iniziativa di opere abusive, in corso di realizzazione, consistenti in un piazzale da adibire a deposito di attrezzi e camion, mediante interventi di scavo, riporto e livellamento di terreno, con sovrastante strato di finitura in ghiaia, per un’estensione planimetrica di mq 4790, e di un muro di contenimento in calcestruzzo cementizio armato lungo il confine con altra ditta, per una lunghezza di metri 29 ed altezza variabile da metri 1,35 a metri 0,70.

La proprietà è stata deferita, in stato di libertà, per i reati previsti dal Testo Unico in materia Edilizia.