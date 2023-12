Blitz della Finanza: maxi sequestro di oltre ottomila litri di olio e champagne contraffatti

Sorprese due persone che avevano allestito un rudimentale circuito di imbottigliamento di olio, apparentemente d’oliva, ma in realtà frutto di una miscelazione di olio di semi di girasole con sostanze coloranti

STRIANO – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie,

ha intensificato le attività di controllo del territorio volte a contrastare le frodi anche nel settore alimentare.

In particolare, i militari della Compagnia di Casalnuovo di Napoli hanno sottoposto a sequestro, a Striano (NA),

un opificio abusivo allestito per la produzione e il confezionamento di bevande e prodotti alimentari, destinati

alla vendita in un mercato parallelo, illecito.

All’accesso all’interno dei locali, i finanzieri hanno sorpreso 2 soggetti che avevano allestito un rudimentale

circuito di imbottigliamento di olio, apparentemente d’oliva, ma in realtà frutto di una miscelazione di olio di

semi di girasole con sostanze coloranti, quali la clorofilla ed il betacarotene.

La miscela così ottenuta veniva confezionata in taniche e bottiglie sulle quali erano apposte etichette,

contraffatte, di noti marchi del settore.

L’approfondito controllo della struttura ha permesso di scoprire, altresì, ulteriori cartoni con all’interno bottiglie

contenenti champagne o alcool per uso alimentare.

Anche in questo caso, le etichette sono risultate contraffatte e il prodotto, pertanto, è stato sottoposto a sequestro.

Durante le attività di riscontro sono intervenuti funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e

della

repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (I.C.Q.R.F.), al fine di verificare la composizione dei prodottirinvenuti.All’esito dell’intervento, sono stati sequestrati oltre 8.000 litri fra champagne, olio e alcool contraffatti, circa100.000 etichette adesive abilmente contraffatte, 150.000 contrassegni riportanti l’emblema della RepubblicaItaliana, macchinari per l’imbottigliamento e una cisterna da 1.000 litri, utilizzata per lo stoccaggio degli olimiscelati.

L’attività di servizio ha consentito di deferire all’A.G. competente 2 responsabili, i quali sono da ritenersi

innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.