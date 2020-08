Blitz in piazza. Trovato in possesso della droga, noto pregiudicato finisce in commissariato 6 Agosto 2020 - 20:01

SAN FELICE A CANCELLO – Blitz degli agenti della Polizia di Stato, questo pomeriggio, in piazza Giovanni XXIII a San Felice a Cancello. Ad essere bloccato e ammanettato è stato T.V., 30enne del luogo, dopo che l’uomo è stato trovato in possesso due dosi di marijuana. Alla successiva perquisizione domiciliare che ne conseguiva, sono state ritrovate altre 7 dosi. Il 30enne ora è piantonato in commissariato.