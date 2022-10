Blitz interforze, chiuse 10 aziende

Sotto il coordinamento e la direzione del vice prefetto Filippo Romano, gli specialisti distaccati dalla Brigata Informazioni Tattiche dell’Esercito, il personale del Roan della Guardia di Finanza e Forze di Polizia hanno individuato, nei comuni ricadenti nella ‘Terra dei fuochi’, siti, aree ed aziende che sono state controllate nell’ambito di un’ampia e capillare operazione fra il 17 e il 21 ottobre. Nell’ambito egli Action Day settimanali, il 19 ottobre, con ordinanza dalla Questura di Caserta, che ha interessato i comune di Gricignano D’Aversa, Succivo, Sant’Arpino, Cesa e Orta di Atella, i bersaglieri del Terzo reggimento, i carabinieri di Cesa e Marcianise e CC Forestali di Pietramelara, la polizia metropolitana di Napoli e municipale di Succivo e Sant’Arpino, la guardia di finanza di Aversa, supportati anche dai funzionari di Asl e Arpac, hanno posto sotto sequestro un’autofficina a Sant’Arpino, confiscato un veicolo ed elevato sanzioni amministrative per 379 mila euro oltre che denunciato una persona.

Il

20 ottobre, con ordinanza della Questura di Napoli, nei comuni di Villaricca, Giugliano e Qualiano, l’Esercito Italiano, polizia Metropolitana e municipale dei paesi interessati, i carabinieri territoriali e forestali di Qualiano e la polizia di Stato, con la guardia di finanza Roan e territoriale di Giugliano, hanno sequestrato 2 autofficine, una carrozzeria e 4 aree adibite a deposito e discarica, con 6 persone denunciate e multe per oltre 437 mila euro. Nella settimana è stata condotta anche una vasta operazione interforze che ha portato a molteplici blitz pianificati, coordinati e condotti dal Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, a guida Terzo reggimento bersaglieri che, con l’apporto della polizia metropolitana, forze dell’ordine e polizie locali, ha messo a segno controlli a tappeto su tutto il territorio del napoletano e del casertano. In particolare l’operazione “Green Heart” dell’Esercito, nei comuni di Aversa, Marano di Napoli e Cercola e Carinola, ha portato al sequestro di un autolavaggio, di un’area privata utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti e di un’officina meccanica, alla denuncia di tre persone e ad ammende per oltre 270 mila euro

Inoltre, durante le attività di controllo del territorio, in località Taverna del Re, a Giugliano in Campania, i bersaglieri hanno bloccato lo sversamento illecito di rifiuti da parte di 4 individui, datisi alla fuga all’intervento dei militari. Il furgone, abbandonato sul posto e poi risultato rubato, è stato sequestrato dai militari dell’Arma e dalla municipale di Giugliano.