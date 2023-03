Blitz Interforze nella Valle: sanzioni e sequestri

.

SANTA MARIA A VICO/SAN FELICE A CANCELLO/ARIENZO – Mercoledì 22 marzo, a Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo, le attività congiunte hanno visto impiegate pattuglie di Esercito, Guardia di Finanza di Marcianise Caserta e Aversa, ROAN Napoli, CC forestali di Caserta, Polizia di Stato e Carabinieri di Maddaloni, Polizia Metropolitana di Napoli, ASL ARPAC Caserta, e ICQRF Napoli.

Sono stati effettuati Controlli ad un Pezzamificio, un deposito auto e uno di materiale ferroso, a seguito dei quali, un’attività di 700 Mq è stata posta sotto sequestro insieme a circa 50 mq3 di rifiuti, una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria e due sono state sanzionate con una ammenda di circa 32 mila euro.

Le donne e gli uomini dei Corpi di Polizia, Pubblica Sicurezza e Forze Armate con determinazione ed encomiabile impegno, costantemente in prima linea, continuano, in modo mirato e selettivo alla repressione delle attività illegali, l’abusivismo e lo smaltimento illecito di rifiuti, a favore e in difesa di cittadini e dei territori.