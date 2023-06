BLITZ INTERFORZE. Sanzioni per oltre 100mila euro

Due i comuni interessati dai controlli nell’ambito della Terra dei Fuochi

MARCIANISE/CAPODRISE – Controlli a tappeto delle forze dell’ordine nel casertano per il contrasto ai crimini legati alla Terra dei fuochi e all’inquinamento ambientale. Un’azione interforze (Esercito, finanza, carabinieri, polizia, municipale) è stata messa in campo a Marcianise e Capodrise, dove sono state controllate 5 attività commerciali e 17 autovetture; 8 persone sono state identificate, 2 sono state stata denunciate e 3 sono state sanzionate.

Nello specifico a Marcianise, dopo alcuni controlli effettuati in una fonderia, il titolare è stato multato per circa 26mila euro per la gestione dei rifiuti accumulati, rottami e ferraglia. Sempre a Marcianise al termine di un’operazione di verifica in un’attività di auto demolizione sono emerse delle violazioni sulla corretta tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico, la gestione illecita di rifiuti (cavi, rame, ferro e materiale plastico) ed uno scarico di acque reflue senza autorizzazione. Il proprietario è stato sanzionato per circa 48mila euro e sono state sequestrate due aree dell’attività per circa 1500 metri quadri.

A Capodrise, invece, dopo un controllo in un deposito di materiale elettrico e impianti, il titolare è stato multato per detenzione incompleta e non corretta del registro di carico e scarico e per la gestione non conforme di rifiuti: per lui è scattata una sanzione di circa 38mila euro.