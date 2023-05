Brucellosi: Zinzi (Lega), De Luca disco rotto. Governatore unico colpevole emergenza

“In questi anni è stato capace di mettere in campo solo una triste attività predatoria in Terra di Lavoro”



Roma, 30 mag. – “De Luca, quando parla della brucellosi è un disco rotto. Parla di un’emergenza di cui è l’unico colpevole. I cittadini campani sanno bene che in questo decennio ha messo in campo dei piani di eradicazione, uno peggiore dell’altro, che hanno fatto schizzare alle stelle le percentuali del contagio e di conseguenza degli abbattimenti. Quando dice, poi, che il 99% degli allevatori, ora in ginocchio, sono con lui, il governatore della Campania mente sapendo di mentire. Del resto in questi anni è stato capace di mettere in campo solo una triste attività predatoria in Terra di Lavoro”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.