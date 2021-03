CASAL DI PRINCIPE – Un brutto incidente stradale si è verificato, oggi pomeriggio, lungo la Nola-Villa Literno, all’altezza dell’uscita di Casal di Principe.

Una vettura è finita contro il guard rail dopo aver impattato contro un mezzo pesante, che si è subito dileguato. Alla guida dell’auto si trovava un 40enne di Mondragone, prontamente accompagnato al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno in condizioni, per fortuna, non gravi.