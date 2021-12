BULIMIA DA CURARE. Ora Zannini scioglie Pasquale Crisci che chiede le dimissioni di Antonio Mirra e De Michele dagli Ato, così magari ci mette Nicola Esposito e Colombiano

Sempre eccitatissimo il consigliere regionale all’indomani di una vittoria elettorale alle Provinciali, largamente scontata per i motivi che abbiamo più volte raccontato nei giorni scorsi

CASERTA “L’importante risultato registrato in occasione delle elezioni provinciali appena celebrate, impone delle riflessioni anche in seno all’Ente d’Ambito dei Rifiuti, ad oggi presieduto dal sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, e, allo stesso modo, all’interno dell’Eic distrettuale il cui coordinatore (in quota Pd) è Franco De Michele”. A parlare è Pasquale Crisci (Moderati), neo eletto consigliere della Provincia di Caserta.

“I Moderati hanno dimostrato di essere la forza maggioritaria è più rappresentativa in Provincia e, pertanto, meritano responsabilità piena nella guida delle strutture sopracomunali. In particolare, poi, il fatto che Mirra sia sceso in campo contro l’area Moderata che lo ha sostenuto, e le numerose e strumentali polemiche di cui si è reso protagonista nel corso della campagna elettorale delle provinciali, hanno reciso in maniera sensibile il rapporto di fiducia che, al tempo, aveva spinto i Sindaci dell’area moderata ad eleggerlo quale Presidente dell’Eda Rifiuti della Provincia di Caserta.

Chiediamo, quindi, le dimissioni del Presidente Mirra, rimarcando che, se ciò non dovesse avvenire, chiederemo ai nostri rappresentanti in seno all’Eda di disertare le future assemblee d’Ambito”, conclude Crisci, consigliere più votato alle elezioni di sabato scorso..