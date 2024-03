Cadavere abbandonato da 5 mesi in un obitorio: nessuno reclama la salma

L’ospedale ha scritto al Comune di residenza dell’uomo per …

ORTA DI ATELLA- Deceduto 5 mesi fa, abbandonato nell’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa.

E la triste storia di Renato Siciliano, 78enne deceduto il 21 settembre 2023. Nessuno, dal decesso, è andato a reclamare la sua salma e di conseguenza l’ospedale dopo diversi mesi ha scritto al Comune di Orta di Atella, dove l’uomo risiedeva, per chiedere cosa fare.

Ad occuparsi della questione è l’assessore alle politiche sociali Pasquale Pellino. “Mi sono impegnato insieme al sindaco Antonio Santillo, dal momento in cui abbiamo saputo, per risolvere questa spiacevole vicenda“ ha fatto sapere il delegato alle politiche sociali.

Nei prossimi giorni nel caso non si dovessero trovare parenti dovrebbe essere quindi il municipio di Orta di Atella a far fronte ai costi per la tumulazione del defunto che, fino ad allora, rimarrà, ancora, nell’obitorio dell’ospedale normanno.