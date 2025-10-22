Cade dal trattore e viene travolto: grave un 73enne

22 Ottobre 2025 - 18:41

foto di repertorio

Incidente agricolo drammatico pochi minuti fa

MACERATA CAMPANIA – Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto pochi minuti fa a Macerata Campania. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto dal suo trattore, rimanendo poi schiacciato dal mezzo stesso.

Sono diversi i traumi gravi provocati dallo schiacciamento, dal torace agli arti.

L’uomo ora si trova in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

