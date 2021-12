CAPODRISE/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un operaio di 59 anni, Mario Cantiello, residente a Santa Maria Capua Vetere in via Rossini, è deceduto dopo un volo di 4 metri avvenuto dall’impalcatura di un cantiere in via Retella.

È successo alle 16:15 di ieri. Indagano i Carabinieri. Il corpo si trova ora presso l’Istituto di Medicina Legale.