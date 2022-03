Cade giù dal balcone del secondo piano, bimba di 10 anni trasferita al Santobono

Ieri il tragico incidente sul quale indagano i carabinieri. Dopo un primo ricovero al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il trasferimento all’ospedale napoletano

SANTA MARIA CAPUA VETERE E’ stata trasferita al Santobono di Napoli la bimba di 11 anni che nel pomeriggio di ieri è caduta dal secondo piano dell’appartamento in cui vive con i genitori, in via Martiri Cristiani a Santa Maria Capua Vetere. La bimba era stata subito trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per poi essere trasferita. Sulle cause ancora indagano i carabinieri.