Cade in casa e batte la testa, noto fotografo casertano muore a 59 anni

A seguito della caduta l’uomo ha riportato un grave trauma cranico

CURTI/MACERATA CAMPANIA – Lutto in due comunità per la prematura dipartita di Giovanni Roberto Casertano, noto fotografo di 59 anni di Curti. Il suo negozio, situato nel corso di Macerata Campania, era un punto di riferimento per tanti. Pochi giorni fa l’uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente domestico. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Sessa Aurunca, ma nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente a causa di complicazioni, portandolo a un decesso prematuro. La notizia della sua morte ha scosso profondamente le due comunità che lo conoscevano. Lascia la moglie Gina e due figli.

I funerali di Giovanni saranno celebrati oggi alle ore 12:00 nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Curti.