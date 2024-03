Cade su marciapiede sconnesso, donna ferita

Il Comune paga i danni: 1500 euro circa

SAN NICOLA LA STRADA – È finita in ospedale per le lesioni riportate di seguito ad una caduta in un buco sul marciapiede lasciato scoperto dalla rottura di un lucernario.

Successivamente ha citato il Comune in giudizio. L’ incidente si è verificato in via SS Cosma e Damiano, protagonista è una donna che stava passeggiando ed improvvisamente è finita con una gamba all’interno di una buca.

Soccorsa da alcuni testimoni dell’accaduto che hanno allertato il 118 e provveduto a trasportare in ospedale dove è stata refertata per contusione e forti ematomi per i quali ha dovuto subire lunghe cure mediche.

La donna non si è persa d’animo ma ha immediatamente chiesto i danni da lesioni all’amministrazione comunale di Vito Marotta. La vicenda si è conclusa con una transazione e alla donna sono stati riconosciuti circa 1.500 euro per i danni conseguenti all’incidente.