SAN NICOLA LA STRADA – Grande spavento, questa sera, in via Santa Croce a San Nicola La Strada. Una giovane donna in seguito ad una crisi epilettica è caduta dal monopattino impattando violentemente al suolo. A prestare un primo soccorso un ragazzo di passaggio che a sua volta ha allertato i sanitari i quali si sono prontamente portati sul posto. All’arrivo dell’equipaggio del 118 le condizioni della giovane non si presentavano gravi.