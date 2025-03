Calciatore aggredisce arbitro, 2 anni di DASPO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VITULAZIO – Il 20.10.2024, presso lo stadio comunale di Vitulazio, al termine della partita di calcio tra A.S.D. Union Vitulazio e Real S. Angelo in Formis, valevole per il campionato di seconda categoria, girone A, un calciatore della squadra di casa, prima del triplice fischio finale, protestava con veemenza nei confronti del direttore di gara per una decisione arbitrale non condivisa.

Tale atteggiamento minaccioso si concretizzava poi in un un’aggressione da parte del calciatore nei confronti dell’arbitro, culminata con un colpo al costato destro e un violento calcio alla caviglia che gli causavano delle lesioni personali.

Tale atteggiamento alimentava, di riflesso, la reazione del pubblico casalingo presente alla gara, che avvicinatosi alla rete separatoria degli spogliatoi, minacciava tutta la squadra ospite generando, così, turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nella circostanza dovettero intervenire i carabinieri in servizio di ordine pubblico per evitare scontri tra tifoserie e consentire il regolare deflusso degli spettatori.

Sulla base dei fatti accaduti, in data 30.11.2024, i carabinieri della Stazione di Vitulazio, hanno avanzato, nei confronti del calciatore della ASD Union Vitulazio, la proposta del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Proposta, questa, accolta dal Questore di Caserta e che nella mattinata odierna è stata notificata all’interessato.

Il provvedimento emesso dal Questore prevede di divieto per la durata di anni 2 di accedere a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e all’estero dove si svolgono manifestazioni calcistiche, anche amichevoli