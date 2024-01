CALCIO & VIOLENZA. Finisce la partita e giocatore viene picchiato da quattro ragazzi

CAPUA – Aggressione sabato 20 gennaio, al termine del match tra il Real Sant’Angelo in Formis e Sparanise.

Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, un giocatore della squadra avversaria, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato aggredito al termine della partita da 4 giovani.

Partita la denuncia, i militari sono a lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto per identificare i responsabili