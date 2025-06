CALDO KILLER. Muore bracciante 30enne, Procura apre inchiesta

Nella giornata di giovedì gli agenti del commissariato di Maddaloni, a cui sono delegate le indagini, hanno effettuato sopralluoghi sul luogo della tragedia

SAN FELICE A CANCELLO – La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di un 31enne stroncato da un malore mentre stava lavorando nei campi nei pressi di San Felice a Cancello.

Quattro le persone finite nel registro degli indagati. La vittima colta da un malore per il gran caldo è stata accompagnata al pronto soccorso del Psaut di San Felice e da qui trasportato d’urgenza a Caserta dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.

“Questa morte avviene in un contesto ancora troppo fragile, quello dell’agricoltura, che ogni giorno vede i propri lavoratori in condizioni già gravose per il tipo di attività usurante, venire a contatto con fenomeni sia ambientali che sociali – come lo sfruttamento e il caporalato – che impedisce loro una giusta tutela”, dichiarano Igor Prata, Segretario Generale Flai Cgil Campania e Napoli, e Tammaro Della Corte, Segretario Generale Fai Cgil Caserta.

“Si tratta di morti nei campi, sul lavoro, ancora una volta. Bisogna che le istituzioni tutte si assumano la responsabilità di fermare questa mattanza. La nostra lotta in tal senso non si fermerà di certo”, proseguono i sindacati. “Data la fragilità del settore – concludono – come ogni anno, nei giorni scorsi abbiamo fatto richiesta alla Regione per attuare un protocollo per la lavorazione estiva soprattutto durante le ore di punta. Attendiamo un decreto a favore, come già accaduto negli anni precedenti. Intanto abbiamo già calendarizzato in Provincia di Caserta, così come in tutta la regione Campania, il nostro sindacato di strada per essere presenti quanto più possibile vicino alle lavoratrici ed ai lavoratori dell’agroalimentare”.