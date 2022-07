ARIENZO – Grande spavento, questa mattina, lungo la Nazionale Appia ad Arienzo. Un 70enne è stato colto da un malore improvviso, causato probabilmente dalle temperature roventi di questi ultimi giorni, nel cortile della sua abitazione. I familiari, che per un attimo hanno temuto il peggio, sono stati tra i primi a prestare soccorso in attesa di un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in ospedale e affidato alle cure dei sanitari.