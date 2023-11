Cambio ai vertici della QUESTURA DI CASERTA, arriva il vicario De Santis. Olimpia Abbate lascia Pistoia: nominata questore di Rimini

Cambio ai vertici della Polizia di Stato.

CASERTA Arriva il nuovo vice questore vicario in questura. Per effetto delle recenti promozioni ministeriali, l’attuale titolare, il dr. Andrea Vincenzo Curtale, che venne assegnato a Caserta nel 2018, è stato destinato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno. A prendere il suo posto di vicario del questore Andrea Grassi sarà il dr. Antonino De Santis, proveniente dalla questura di Grosseto. Il funzionario, calabrese di origine, è entrato in Polizia nel 1994. Dopo una diversificata serie di incarichi d’istituto, nel 2015 era chiamato a dirigere la Squadra Mobile della questura di Catanzaro, organismo investigativo competente, oltre che per il territorio di quella provincia, anche alle indagini di criminalità organizzata sulle province di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Nel 2018 era trasferito alla questura di Firenze ancora a capo della Squadra Mobile, sino all’affidamento dell’incarico di vicario del questore di Grosseto. Nella sua carriera, il nuovo vicario ha collaborato con le polizie di svariati Paesi per contrastare la criminalità mafiosa, le organizzazioni transnazionali dedite ai commerci di droga su scala globale e quelle specializzate nel traffico di esseri umani. Ha tenuto lezioni e seminari in diverse scuole di polizia ed università.

I movimenti appena varati degli alti dirigenti di polizia hanno riguardato anche due casertani.

La d.ssa Olimpia Abbate, per diversi anni a Caserta, primacome attivo dirigente della Squadra Mobile, poi come capo di gabinetto, da attuale questore di Pistoia è stata designata quale questore di Rimini.

Il dr. Aldo Mannella, dalla questura di Trieste, è stato assegnato a Roma presso il commissariato straordinario del governo per le persone scomparse.