Camion per la raccolta rifiuti rubato nella notte: disagi per il servizio ad Aversa

AVERSA – Un furto ben orchestrato ha colpito la ditta Tekra, responsabile del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Aversa. Nelle prime ore di ieri mattina, uno dei camion impiegati quotidianamente per il ritiro dell’immondizia è stato sottratto dal deposito aziendale di Casaluce, causando non pochi problemi all’organizzazione del servizio.

Secondo quanto emerso dai filmati di videosorveglianza, l’azione dei malviventi è stata fulminea e precisa. Un’automobile scura ha fatto ingresso nel deposito, da cui sono scesi più individui. In pochi minuti sono riusciti a mettere in moto il mezzo e ad allontanarsi, senza sollevare sospetti o attivare allarmi immediati. Il modus operandi lascia intendere una conoscenza approfondita del luogo e delle dinamiche interne al cantiere.