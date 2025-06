CAMORRA, condannato il figlio del boss dei casalesi

A tracciare il suo profilo criminale sono state le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Aversa e della Squadra mobile di Caserta

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Condanna, in Appello, per Emilio Martinelli, detto ‘o Barone, figlio di Enrico, storico esponente del clan dei Casalesi, riconosciuto colpevole di associazione mafiosa

A tracciare il profilo criminale di Martinelli sono state le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Aversa e della Squadra mobile di Caserta

Le recenti dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia, insieme ad attività intercettive e di osservazione su Martinelli, avevano portato i pm Maurizio Giordano e Francesco Raffaele a chiederne e ottenerne l’arresto nel 2023. Il pentito Vincenzo D’Angelo, genero di Cicciotto ‘e Mezzanotte, ha sostenuto che Martinelli non solo si sarebbe dedicato alle estorsioni, come Reccia, ma si sarebbe occupato anche di altri affari illeciti, come lo spaccio di droga, le truffe sui bonus 110%.

Prima ancora di D’Angelo anche Walter Schiavone, figlio del capoclan Francesco Sandokan, in una memoria scritta nel 2018 dopo aver deciso di seguire il fratello Nicola nel percorso di collaborazione con la giustizia,

indicò proprio Martinelli tra i soggetti che gli versavano parte dei proventi dello spaccio di stupefacenti. Ora la difesa di Martinelli attende il deposito delle motivazioni per valutare un eventuale ricorso in Cassazione.