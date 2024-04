Camorra & politica: revocata la libertà vigilata all’ex sindaco

Per il magistrato di sorveglianza non è più socialmente pericoloso.

SANTA MARIA LA FOSSA. È stata revocata la libertà vigilata all’ex sindaco di Santa Maria La Fossa Guglielmo Mirra. Per il magistrato di sorveglianza Adriana Mazzariello, Mirra, che oggi ha 72 anni, non è più socialmente pericoloso. L’ex primo cittadino era stato condannato per associazione mafiosa a sette anni e otto mesi, falso e favoreggiamento.