CAMPANIA IN ZONA ARANCIONE DA LUNEDI’. Parziali riaperture per negozi e contri commerciali, mentre bar e ristoranti…

CASERTA – Da lunedì la Campania diventerà zona arancione, e abbiamo la sensazione che la cosa avvenga più per le ormai ineludibili necessità del commercio e delle imprese che per l’effettivo rientro epidemiologico, che resta, nella nostra regione, tra i più alti d’Italia, a causa delle scelleratezze di un governatore che da marzo 2020 in poi ha pensato solamente a far proclami, e non ad amministrare l’emergenza in maniera efficace.

Zona arancione significa fondamentalmente riapertura di quei negozi, rimasti chiusi durante il periodo in fascia rossa. Ci riferiamo quindi ai negozi di abbigliamento, di calzature, anche quelli compresi nei centri commerciali.

Essendo una arancione, a meno che non ci siano ulteriori deroghe, i centri commerciali rimarrebbero chiusi sabato e domenica. Per quanto riguarda invece bar e ristoranti, se non intervengono elementi di riformulazione dei requisiti della zona arancione, dovrebbero rimanere esattamente allo stesso stadio di oggi, con la sola possibilità di effettuare asporto fino alle ore 18:00.

Naturalmente sarà necessario prestare attenzione ad eventuali, ma probabili modifiche della zona arancione, rispetto al solito.