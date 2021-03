I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Cresce la curva del contagio: è al 13%. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Il tasso di incidenza, complice il minor numero di tamponi eseguiti di domenica, si attesta al 12,96%, contro il 10,5 del giorno prima.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.896 positivi al Coronavirus, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi, 946 guariti e 20 decessi, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 8 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 1.633 e i sintomatici 158, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 269.515 (di cui 6.207 antigenici), i morti sono 4.298 e le guarigioni 187.264. I tamponi processati complessivamente 2.950.071 (109.220 antigenici) di cui 14.623 eseguiti ieri, dei quali 1.175 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 140 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.337 occupati.

Covid in Italia

Si conferma in netta crescita la curva epidemica in Italia. I casi odierni sono 13.114 contro i 17.455 di ieri, ma con 87mila tamponi in meno, 170.633 in totale. Tanto che il tasso di positivita’ sale di un punto secco, dal 6,8 al 7,8%. Lo scorso lunedi’ i casi erano circa 4mila in meno. In aumento anche i decessi, 246 (ieri 192), per un totale che arriva a 97.945. Prosegue inoltre l’incremento dei ricoveri, oggi piu’ evidente: sono 58 le terapie intensive in piu’ (ieri +15), con 171 ingressi del giorno, e sono 2.289 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 474 unita’ (ieri +266), per un totale di 19.112. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.