Cane cade in un pozzo profondo 25 metri, salvato dai vigili del fuoco

CAMIGLIANO – Nel pomeriggio di IERI una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale del Comando, con il supporto del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), è intervenuta in Via Rotoli, nel comune di Camigliano, per il recupero di un cane di razza volpino scomparso da alcune ore.

Il cagnolino era caduto in un pozzo artesiano profondo circa 25 metri, situato in un terreno adiacente all’abitazione dei proprietari, in stato di totale abbandono. Una volta individuato l’animale in fondo al pozzo, i Vigili del Fuoco hanno rapidamente allestito le attrezzature di recupero.

Un operatore del nucleo S.A.F. si è calato all’interno del pozzo, ha imbracato con cura il cane e lo ha riportato in superficie, riconsegnandolo sano e salvo alla famiglia

