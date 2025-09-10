Cane sfugge al guinzaglio, investito con la padrona: lei in ospedale, lui perde la vita

L’animale è morto sul colpo

SAN FELICE A CANCELLO – Un tragico incidente si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17, a San Felice a Cancello, lungo via Circumvallazione, nei pressi di un panificio. Una donna stava passeggiando con il suo cane al guinzaglio quando, all’improvviso, l’animale le è sfuggito.

Nel tentativo di recuperarlo, la signora ha corso dietro al cane, ma proprio in quel momento una moto, condotta da un giovane di Talanico, ha investito l’animale. L’impatto ha causato la caduta della donna, che è rimasta a terra, mentre il cane è morto sul colpo.

Alcuni passanti e residenti sono accorsi prontamente per soccorrere la donna, che lamentava forti dolori alla gamba. È stato subito allertato il personale sanitario, che è intervenuto rapidamente, prestando i primi soccorsi sul posto. Dopo il trattamento iniziale, la signora è stata trasportata in ospedale, dove le sono stati applicati dei punti alla testa.

Il giovane motociclista, anch’egli rimasto ferito nell’incidente, è stato soccorso da un’altra ambulanza e trasportato in ospedale. La scena è stata gestita anche dai vigili urbani, che hanno avviato i rilievi necessari.