CAOS IN CARCERE. Tre detenuti picchiano due agenti

AVERSA – Martedì, ieri, tre detenuti della Casa di Reclusione di Aversa si sono rifiutati di rientrare in cella dopo essere stati redarguiti da un Ispettore.

I detenuti si sono rivoltati contro il personale, aggredendo un Sovrintendente e lo stesso Ispettore, che hanno riportato ferite al ginocchio e al gomito.

L’operazione per ristabilire l’ordine e la sicurezza è terminata in serata dopo una lunga trattativa. I tre detenuti sono stati posti in isolamento e per loro è stato richiesto il trasferimento in altra sede.

Uno dei tre ha anche devastato la guardiola del reparto nuovo e le tubazioni d’acqua, provocando l’allagamento di una cella e minacciando di appiccare il fuoco.