Caporalato nel casertano: irregolari 9 aziende, sospese 5 attività

L’attività di vigilanza, volta a contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nel settore manifatturiero, si è svolta nell’arco della settimana dal 6 al 12 febbraio

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO – L’Ispettorato del lavoro di Caserta ha coordinato – nell’ambito del Progetto multiagenzia A.L.T. Caporalato D.U.E., finanziato dal fondo Politiche migratorie 2020 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali – un’attività di vigilanza condotta da task force composte da personale degli ITL di Caserta, Napoli e Roma e da Carabinieri del N.I.L. dell’I.T.L. di Caserta, con la partecipazione dei mediatori culturali dell’O.I.M. e con il supporto logistico delle locali stazioni dei Carabinieri, nonché del personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL e dello Spesal della locale A.S.L.

L’attività

di vigilanza, volta a contrastare il, si è svolta nell’arco della settimana dal 6 al 12 febbraio nei territori dell’

Delle

manifatturiere ispezionate, addette ad attività di calzaturificio, confezionamento abiti, confezionamento prodotti alimentari e smistamento di abiti usati,con la normativa in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale. In particolare, in un’azienda di confezionamento abiti,

Durante le verifiche sono state controllate le posizioni lavorative di 129 lavoratori e sono stati emessi 5 provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di altrettante aziende per la presenza di lavoratori in nero.

Per tutti i lavoratori sono in corso gli accertamenti per irregolarità in materia di orario di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra le quali l’omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale, omesse formazione e visite mediche.

Sono state, inoltre, verificate le posizioni di 10 lavoratori provenienti da Paesi Extra-UE.

Ancora in corso accertamenti per verificare possibili situazioni di sfruttamento ex art. 603 bis c.p.