CAPUA. Minaccia di lanciarsi nel vuoto per protestare contro la detenzione domiciliare dei figli

CAPUA – Minaccia di lanciarsi dal tetto in forma di protesta. E’ quanto accaduto ieri sera in un condominio al rione Risorgimento a Capua. Una donna ha minacciato di gettarsi nel vuoto in forma di protesta contro la detenzione domiciliare dei figli. Attivata la macchina dei soccorsi allertando i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta i carabinieri della compagnia locale e i sanitari del 118. All’arrivo dei militari e all’invito a scendere dal tetto la signora ha immediatamente desistito dai suoi intenti. I militari stanno valutando se formalizzare una denuncia per procurato allarme.